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Haberler Menemenspor Menemen’de gözler Adanaspor maçında

Menemen’de gözler Adanaspor maçında

31.1.2022

Menemen’de gözler Adanaspor maçında

SPOR Toto 1. Lig'de 8 maçtır kazanamayan ve hanesine sadece 6 puan yazdırarak düşme hattından uzaklaşamayan Menemenspor, pazar günü evinde oynayacağı Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde yeni transferler Gomis, Oğuzhan ve Anıl da çalışmalarda yer alırken oyuncuların hırsı dikkat çekti. Teknik direktör Cenk Laleci lige verilen aranın kendilerine çok iyi geldiğini söyledi. Laleci, "Önümüzde çok zorlu bir fikstür var ve bu sürede antrenmanlarda eksiklerimiz üzerine eğiliyoruz. Yaptıklarımızı daha iyi nasıl yaparız, hatalarımızı nasıl düzeltiriz diye çabalıyoruz. Takımımıza yeni katılan ve katılacak isimlerle birlikte de daha da güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.