Menemenspor’a taze kan geldi

SPORToto 1. Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, altyapısından yetiştirdiği defans oyuncusu İlyas Antekin'le sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde 19 yaşındaki futbolcu profesyonel oldu. Onursal başkan Tahir Şahin, kulüp olarak genç futbolculara çok değer verdiklerini söyledi. Şahin, "Menemenspor yıllardır futbolcuları vitrine çıkaran bir kulüptür. Tüm gençlerimiz bizim için çok değerlidir. İlyas'a da bu aile çatısı altında başarılar diliyorum" dedi.

ÇOK YILDIZ OYUNCU VAR

TEKNİK direktör Cenk Laleci, Menemenspor'un genç futbolculara sahip çıktığını söyledi. Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini ifade eden Cenk Laleci, "Sadece dış transferlerle bir yere varamayız. Altyapımızda çok iyi oyuncular var. Sezon içerisinde zaman zaman onlara da görev vermeyi planlıyoruz. İlyas Antekin de gelecek vadeden yıldız adayı oyuncularımızdan birisi. Bizimle birlikte çok daha iyi olacaktır. Gözümüz onda" diye konuştu.