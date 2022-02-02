Menemenspor’da Mazlum gitti

SPOR Toto 1. Lig'de lige verilen aranın ardından Pazar günü evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor'un kaptanı Mazlum Demir yuvadan uçtu. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen, sezon başında Edirnespor'dan tekrar yuvaya dönen ve sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Bu sezon 19 maça çıkan deneyimli stoper, 3 kez fileleri sarstı. Menemenspor yönetimi, ara dönemde Nijeryalı golcü Akanbi Rasheed'i de Kocaelispor'a satmıştı. Bu arada İzmir ekibinde golcü oyuncu Ahmet Sagat, takımının baş tacı oldu. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu penaltı kullanmadan attığı 10 golle ekibini sırtladı