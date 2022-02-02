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Haberler Menemenspor Menemenspor’da Mazlum gitti

Menemenspor’da Mazlum gitti

İzmir ekibinin tecrübeli savunma futbolcusu Kocaeli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

2.2.2022

Menemenspor’da Mazlum gitti

SPOR Toto 1. Lig'de lige verilen aranın ardından Pazar günü evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor'un kaptanı Mazlum Demir yuvadan uçtu. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen, sezon başında Edirnespor'dan tekrar yuvaya dönen ve sözleşmesi Mayıs ayında sona erecek olan 30 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Bu sezon 19 maça çıkan deneyimli stoper, 3 kez fileleri sarstı. Menemenspor yönetimi, ara dönemde Nijeryalı golcü Akanbi Rasheed'i de Kocaelispor'a satmıştı. Bu arada İzmir ekibinde golcü oyuncu Ahmet Sagat, takımının baş tacı oldu. 25 yaşındaki gurbetçi futbolcu penaltı kullanmadan attığı 10 golle ekibini sırtladı