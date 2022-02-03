Menemenspor’da Kehinde imzaladı

SPOR Toto Birinci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarılacivertliler, bu çalışmalar kapsamında son olarak Ümraniyespor forması giyen Lanre Kehinde'yi kadrosuna kattı. 27 yaşındaki Nijeryalı golcüyü İzmir'e getiren Menemenspor, sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, transferin hem oyuncuya hem de Menemenspor'a hayırlı olmasını diledi. Lanre Kehinde, Türkiye'de daha önce Elazığspor, Ankaragücü, Denizlispor ve İstanbul ekibi Ümraniyespor formalarını giymişti.

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