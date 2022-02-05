Menemenspor diken üstünde

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattından uzaklaşmaya çalışan ve oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü göremeyen Menemenspor, yarın Adanaspor'la çok önemli bir karşılaşma oynayacak. Son 3 sezondur 1. Lig'de mücadele eden sarı-lacivertliler, eğer evindeki maçta Adanaspor'a da yenilirse en kötü serisine imza atacak. Menemenspor geçen sezon da üst üste oynadığı 8 karşılaşmada galibiyet yüzü görememişti. 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5 puan toplayan Menemen, ligi düşme hattının bir basamak üzerinde 15. sırada düşme korkusuyla bitirmişti. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Adanaspor karşısında 3 puan almanın zamanının geldiğini belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Rakibimizi her yönüyle analiz ettik. Tüm planlarımızı galibiyet üzerine yaptık. Yarın oynayacağımız oyun ve alacağımız skorla çıkışa geçeceğiz. Oyuncularım ve ben kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Bunu da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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