Menemen nihayet

Spor Toto 1. Lig'de oynadığı son 8 maçta galibiyet yüzü görmeyen Menemenspor, sahasında konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi. İzmir ekibi maçın bitiminde sevinç yaşadı. 12'de Oğuzhan'ın indirdiği topu önünde bulan Ahmet Sagat'ın şutu kalecide kaldı. 18'de savunma arasına Bennasser'in attığı topa Batuhan'ın müdahalesi yetersiz kalınca yine Bennasser'in boş kaleye şutu üst filelerde kaldı. 45'te İsmail'in pasında Tetteh'in ceza alanı yayı üzerinden şutu direğin yanından az farkla auta çıktı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA ATILDI

60'ta Sinan'ın İsmail'e hareketini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Celil'in kullandığı atışı Batuhan kurtardı, seken topu yine aynı isim tamamlamak istese de Batuhan bir kez daha geçit vermedi. 68'de Abdullah'ın sağdan ortasında Adanaspor'lu Karacic'in topa müdahalesi yetersiz kalınca Ahmet Sagat meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 76'da Sinan'ın sağdan ortasında Ahmet Sagat'ın kafasında Karacic'ten seken topa Batuhan Kırdaroğlu dokundu: 2-0. 77'de Tetteh düzgün vuruşla kaleci Batuhan'ı geçti: 2-1. Menemenspor karşılaşmayı 2-1 kazandı.

CENK LALECİ ROTASYON YAPTI

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Adanaspor karşısına üç değişiklikle çıktı. Laleci, önceki hafta Ümraniyespor karşısında ilk 11'de görev verdiği Ahmet Aslan'ın yerine Ba, Gomes yerine Muhammed, takımdan ayrılan Mazlum yerine ise Kerem'i ilk 11'e monte etti. Yeni transferlerden Oğuzhan Aydoğan, Anıl Yaşar ve Kehinde ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Menemenspor'u taraftarı yalnız bırakmadı. Tribünlerde bine yakın sarı-lacivertli taraftar vardı.



CİSSE TAMAM

Menemenspor yarın sona erecek ara transfer dönemi öncesi bir hamle daha yaptı. Sarı-lacivertliler Kocaelispor'da forma giyen stoper Abdoulaye Cisse ile anlaşma sağladı. Bu sezon 15 karşılaşmaya çıkan Gineli futbolcu, takımı adına 1 gol ve 2 de asist katkısı yaptı. 25 yaşındaki oyuncu daha önce Angers, Martigues, Schiltigheim ve Novi Pazar formalarını terletti. Gine Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda da yer alan ve 3 maça çıkan Cisse, milli formayı toplam 8 kez giydi.