Menemen sil baştan

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma çalışan ve evinde Adanaspor'u yenerek 8 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Menemenspor, ara transfer dönemini çok hareketli geçirdi. Kocaelispor'a gönderdiği Rasheed'den gelen transfer yasağını kaldıran İzmir temsilcisi bu dönemde 9 futbolcusuyla yollarını ayırırken, dış transferde 7, altyapıdan da 5 olmak üzere toplam 12 futbolcuyla kadrosunu güçlendirdi. Menemen bu süreçte ilk olarak Pote ile sözleşmeyi feshetti. Sarı-lacivertliler, Alhassan'ı Keçiörengücü'ne, Rasheed ve Mazlum'u Kocaelispor'a, Berkan 'ı 1461 Trabzon'a, Bekir Can'ı Kalecik FK'ya, İlyas'ı da Şanlıurfa'ya verdi. Okan Yılmaz ve Gomis ile de yollar ayrıldı.

NOKTA TRANSFER YAPTILAR

MENEMEN, Ümraniye'den Kehinde, Ankaraspor'dan Oğuzhan, Ç.Rize'den Seyfettin, Uşak'tan Gökay, Ankaragücü'nden Mahmut, Nijeryalı Harrison ve Kocaeli'den Cisse, altyapıdan da Abdullah, Tahir, İsmail, İlyas ve Mustafa ile doldurdu. ■ BERKE ÖZBAY