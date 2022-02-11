Menemen’in zorlu yolu

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Menemenspor, önündeki 5 haftada zorlu maçlara çıkacak. Hanesine yazdırdığı 26 puanla 13. sırada yer alan sarı-lacivertliler, önündeki 5 maçta ilk 8 içinde yer alan 3 takımın yanı sıra iki de Ege derbisi oynayacak. İlk olarak pazar günü deplasmanda Manisa FK karşısında Ege derbisinde galibiyet arayacak olan Menemen, sonraki hafta lider Ankaragücü'nü konuk edecek. 25. haftada İstanbul'da 5. sırada bulunan Eyüpspor'a karşı ter dökecek olan sarı-lacivertliler, ardından bir başka İzmir ekibi Altınordu'yu derbide evinde ağırlayacak. Son olarak 7. sıradaki Samsunspor'la deplasmanda kapışacak olan Menemenspor, oynayacağı bu kritik maçlarla birlikte ligdeki konumunu belirleyecek. ■ BERKE ÖZBAY

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