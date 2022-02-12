Menemenspor’un gözü Manisa FK’da

Spor Toto 1. Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu büyük oranda yenileyerek kabuk değiştiren Menemenspor'da gözler yarın oynanacak derbiye çevrildi. Puan kaybına tahammülü kalmayan ve ateş hattından uzaklaşmaya çalışan sarı-lacivertliler, zorlu rakibi Manisa FK'yı deplasmanda kayıpsız geçerek galibiyet serisi başlatmak istiyor. Kötü gidişata geçtiğimiz hafta evinde Adanaspor'u 2-1'le geçerek son veren ve moral depolayan İzmir ekibi, Manisa engelini de aşarak puan cetvelinde rakibinin üstüne çıkmanın hesaplarını yapıyor. Her maça final gözüyle baktıklarını belirten Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Kadroya kattığımız isimlerle daha da güçlendik. Hedefimiz Manisa'dan 3 puanla ayrılmak ve düşme hattından uzaklaşmak" dedi.