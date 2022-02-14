Menemen şükretti

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Menemenspor, deplasmanda kalecisi Batuhan Şen'in devleştiği maçta Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. 31'de Ozegovic'in pasında topla buluşan Diallo'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Batuhan Ahmet Şen, yerden gelen meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. 43'te sağ kanattan Taha'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Diallo'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra şutunda kaleci Batuhan Ahmet Şen, üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

50'de rakiplerinden sıyrılarak hızla ceza sahası içerisine giren Gakpa'nın altıpas içerisine gönderdiği pasa hareketlenen Ozegovic, dar açıdan şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 80'de Manisa FK'da Veli'nin geri pasında kısa düşen topa müdahale eden Kehinde topu kaleci Birkan'dan kurtardı. Seken top Ahmet Sagat'ın önüne düştü. Ceza sahası dışından boş kaleye topu gönderen Ahmet takımının beraberlik golünü attı: 1-1. Karşılaşma 1-1 bitti.

CENK LALECİ'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, Manisa FK maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı. İzmir ekibinin Adanaspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada ilk 11'de görev yapan Cem Çelik dünkü maçın kadrosuna alınmadı. Laleci, Cem'in yerine ilk 11'de yeni transferlerden Cisse'yi oynattı.



AHMET SAGAT YİNE SAHNEDE

Menemenspor'un sezon başında Alman ekibi RW Koblenz'den transfer ettiği golcüsü Ahmet Sagat, Manisa FK ağlarını da havalandırarak gol sayısını 12'ye çıkardı. 25 yaşındaki futbolcu, geride kalan 23 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkarak takımın en istikrarlı futbolcusu oldu. Ahmet Sagat, bir hafta önce Adanaspor ile oynanan ve 2-1 yendikleri maçta da takımının ilk golünü atmıştı. İzmir ekibi ligin ilk yarısında İzmir'de 2-0 yendiği Manisa FK ile rövanş maçında bu kez 1-1 berabere kaldı.



MİNİ YORUM - HAYRİ ÜLGEN

Ne şiş yandı ne kebap

MANİSA FK ile Menemenspor arasında oynanan maçta ne oyun ne de sonuç doyurucu değildi. Aslında bu maç tam 6 puanlık bir maçtı. Kazanan büyük bir avantaj yakalayacaktı. Manisa FK takımı Turgay Hoca'yla iyi bir hava yakaladı. İyi futbol da oynuyor zaman zaman. Ama sonuca etki edecek neticeye ulaşamıyor. Menemen takımı ise çok mütevazi bir ekip. Dar bir bütçeyle kurulmasına rağmen haddini bilerek mücadele ediyor. Bence her şeye rağmen de başarılı. Çünkü teknik direktör Cenk Laleci takımına mücadele eden ve koşan bir oyun şablonu yerleştirmiş. Manisa temsilcisi bu maçı kazanmış olsaydı Play-Off şansı yakalayabilirdi. Aslında 1-1'lik sonuç iki takıma da 1'er puan kazandırmadı tam tersine 2'şer puan kaybettirdi. Eğer Menemen ekibi kümede kalmak Manisa FK da Play-Off kovalamak istiyorsa bir seri yakalamaları şart. Yoksa...