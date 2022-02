Menemen’in kader haftası

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Menemenspor, en kritik viraja giriyor. Ligde son maçında Manisa FK ile deplasmanda berabere kalan sarı-lacivertliler 27 puana ulaşırken ateş hattıyla bağını koparamadı. Ligde korkulu rüya gören İzmir temsilcisi 5 günlük süreçte birbirinden zorlu iki kritik 90 dakika oynayacak. Yarın hafta içi mesaisinde sahasında lider Ankaragücü ile karşılaşacak olan Menemen, 21 Şubat Pazartesi ise deplasmanda 4. sırada bulunan ve ilk iki mücadelesi veren Eyüpspor ile kapışacak.

HER HAFTA AYRI FİNAL

48 puanla zirvede yer alan Ankaragücü, son maçında İstanbulspor'a yenilirken, deplasmanda oynadığı son üç maçı da arka arkaya kazandı. Sarılacivertliler, final maçı olarak gördüğü Ankaragücü sınavını kazanıp hem rahat bir nefes almak, hem de rakibine bir çelme daha atmak istiyor. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Biz her hafta ayrı bir final oynuyoruz. Şu an konum olarak rahat değiliz. Ankaragücü ve Eyüpspor gibi rakiplerden alacağımız puanlar çok önemli. Rakiplerin sonucuna bakmadan kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz" dedi.

SABBAH DÖNÜYOR

MENEMENSPOR'DA yeni transfer Gomis'in sakatlığı sürerken, golcü oyuncu Sabbah'ın iyileşmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. Bursaspor maçında sakatlanan ve 5 haftadır forma giyemeyen Lübnanlı futbolcu, Ankaragücü sınavına kadar tam olarak hazır hale gelecek. 25 yaşındaki golcü oyuncunun lidere karşı riske edilmemesi beklenirken, kulübede yer alıp görev bekleyecek.

DEPLASMANDA ÇOK ZORLANIYOR

MANİSA FK ile deplasmanda berabere kalan Menemenspor, dış sahada gülmeyi unuttu. En son deplasman galibiyetini 27 Kasım 2021'de Kocaelispor önünde alan sarı-lacivertliler, daha sonra 5 maçta galibiyet alamadı. Sarı-lacivertliler, Kocaelispor galibiyeti sonrası Gençlerbirliği ve Ümraniye'ye yenilirken Tuzlaspor, Erzurumspor ve Manisa FK ile berabere kaldı. İzmir temsilcisi, bu sezon dış sahada oynadığı 12 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alırken, 4 beraberlik, 7 yenilgi elde etti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda en az puan toplayan ekiplerden biri oldu.

■ BURAK HAKERLER