Menemen’e sert rakip

SPOR Toto Birinci Lig'de düşme hattıyla olan ilişkisini kesmeye çalışan son olarak deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Menemenspor bugün evinde lider MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

LALECİ: ÇOK KRİTİK BİR MAÇ

MENEMEN İlçe Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Burak Şeker düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports Max 1 ve TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak. Teknik direktör Cenk Laleci bu sezon zirve mücadelesi veren rakiplere karşı kritik puanlar aldıklarını söyledi. Ankaragücü'nün iyi bir ekip olduğunu ifade eden Laleci, "Her iki takım için de çok kritik bir maç. Ancak biz kendi işimize bakacağız. Şiddetle galibiyete ihtiyacımız var. Alt sıralardan henüz kurtulamadık. Takımıma inanıyorum" diye konuştu. Menemenspor, ligde 27 puanla 15. sırada yer alıyor. Ankaragücü ise 48 puanla zirvede bulunuyor.