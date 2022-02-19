Menemenspor’da Abdullah rüzgarı

SPOR Toto Birinci Lig'de düşme hattından bir türlü uzaklaşamayan Menemenspor'da Abdullah Aydın performansıyla alkış topluyor. Fransa'nın Concarneau B takımının altyapısında yetişen ve ardından Beşiktaş'a transfer olan 21 yaşındaki futbolcu, sezon başında siyah-beyazlılardan kiralık olarak kadroya katıldı. Fransa doğumlu gurbetçi yıldız, bu sezon sarı-lacivertli formayla lig ve kupada toplam 19 karşılaşmaya çıkarken, hücum anlamında 5 gol katkısı verdi.

ASİSTLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

LİGDE 18 mücadelede 14 kez ilk 11'e yazılan Abdullah, bu maçlarda 1 gol atarken, 4 de asist yaptı. İlk golünü son oynanan maçta Ankaragücü filelerine gönderen başarılı orta saha, Samsunspor, Balıkesirspor, Keçiörengücü ve Bandırmaspor karşılaşmalarında birer gol pası verme başarısı gösterdi.