Menemen teslim oldu

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Menemenspor, deplasmanda öne geçtiği maçta Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. 11'de Dibba'nın şutunda top yandan dışarıya çıktı. 23'te Ahmet Sagat'ın ara pasında Ba, kaleci Çağlar'ın solundan topu ağlara gönderdi: 0-1. 26'da Dibba'ın yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Batuhan Şen gol izni vermedi. 27'de Oğulcan'ın yakın mesafeden şutunda Batuhan Şen başarılıydı. 32'de Dibba'nın pasında Yalçın golü atamadı. 43'te Umut'un soldan ortasında Oğulcan'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 60'ta Sekidika'nın sağdan ortasında Dibba'nın şutunda Muhammet gol izni vermedi. 62'de Umut'un orta-şut karşımı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti. 67'de Bekir'in kullandığı korner atışında Badji'nin kafa şutunda top yandan dışarıya çıktı.
SKORU YALÇIN BELİRLEDİ
75'TE Bekir'in şutunda kaleci Batuhan Şen topa son anda dokunarak kornere attı. 90+3'te Dibba'nın şutunda Batuhan Şen topa sahip oldu. 90+5'te Dibba içeriye çevirdi, Yalçın kafayla maçın skorunu belirledi: 1-1.