Menemenspor beraberliğe abone

ABONE Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan Menemenspor'da ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Önceki gün deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta İstanbul temsilcisi Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertiler, ligde en fazla berabere kalan takımlardan biri oldu. Ligde oynadığı son 12 maçın 9'undan beraberlikle ayrılan İzmir ekibi, toplam 11 beraberlikle de ön plana çıktı. Eyüpspor karşısında 23. dakikada yıldızı Ba'nın golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 90+5. dakikada kalesinde gördüğü golle beraberliğe razı oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, 26 hafta sonunda puanını 29'a yükselterek 14. sırada yer aldı. Ancak Menemenspor, ateş hattıyla olan bağını bir türlü koparamadı.

BERABERLİKTE LİGİN LİDERİ OLDU

Son haftalarda ortaya koyduğu mücadeleci futbolla ön plana çıkan Menemenspor, aldığı beraberliklerle dikkat çekiyor. Sarılacivertliler, ligde oynadığı son 12 maçın 9'undan beraberlikle ayrılırken, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet elde etti. Ligin 6 ve 7. haftasında da beraberlik elde eden İzmir temsilcisinde bu sayı 11'e çıktı. İzmir ekibi Menemenspor'u 9 beraberlikle Eyüpspor ve Karadeniz temsilcisi Samsunspor takip ediyor. Menemenspor Pazartesi günü İzmir derbisinde Altınordu'yu ağırlayacak. Sarılacivertliler karşılaşmayı kazanarak hem zinciri kırmak hem de ligin alt sıralarla olan bağını tamamen koparmak istiyor. Menemen'de bu maçın hazırları tam gaz sürüyor.

KAHROLDULAR

ÜST sıraları hedefleyen Eyüpspor deplasmanından 90+5. dakikada yediği golle 1-1 berabere ayrılan Menemenspor galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Teknik direktör Cenk Laleci, alınan her puanın önemli olduğunu ancak bu karşılaşmada 3 puana çok yaklaştıklarını söyledi. Laleci, "Eyüpspor'a karşı doğru planlama ile oynadık. Maalesef uzatma saniyelerinde yediğimiz golle galibiyeti kaçıran taraf olduk. Deplasmanlarda alınan her puanın değerli olduğunu söyleyebilirim ama İstanbul'dan galibiyetle dönemediğimiz için üzgünüm. Çok çalışarak, mücadeleden vazgeçmeyerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.