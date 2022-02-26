Balotelli’nin kardeşi gitti

SPOR Toto 1. Lig takımlarından Nasadoge Menemenspor'un sezon başında Adana Demirspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ünlü futbolcu Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah'ı sessiz sedasız kulüpten gönderdiği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli formayla ligde 2 maçta 19 dakika şans bulup, kupada 3 müsabakada 183 dakikada görev yapan Barwuah, sergilediği performansla sınıfı geçemedi. 29 yaşındaki Gana asıllı İtalyan forvet, Adana Demirspor'a geri döndü.

GOMİS 1 MAÇTA ÇIKTI

Balotelli, ekim ayında Menemenspor'u ziyaret ederek kardeşi Barwuah ile hasret gidermişti. Menemenspor, bu ay içinde devre arasında kadrosuna kattığı Galatasaraylı yıldız Bafetimbi Gomis'in kuzeni Honore Gomis'le de yalnız 1 maça çıktıktan sonra yollarını ayırmıştı. Devre arasında kabuk değiştiren Menemenspor, Rasheed ile Mazlum Demir'i Kocaelispor'a, Alhassan'ı Keçiörengücü'ne, Berkan Aydeniz'i 1461 Trabzon'a, Bekircan Sönmez'i Kalecik FK'ya verirken, Okan Yılmaz ve Pote ile de sözleşmeyi feshetmişti.

ADANA DEMİRSPOR'LA SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

MENEMENSPOR'UN Adana Demirspor'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Enock Barwuah'ın Adana'ya döndüğü öğrenildi. 2023 yılına kadar Güney ekibi ile sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki golcünün önümüzdeki hafta ülkesi İtalya'ya gideceği belirtildi. İzmir ekibine büyük umutlarla gelen Adana Demirsporlu Balotelli'nin kardeşi Barwuah, teknik heyetin gözüne girememişti.



GÖZLER KALECİ BATUHAN ŞEN'DE

MENEMENSPOR'UN Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı kaleci Batuhan Şen'in bonservisini almak istediği öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan 23 yaşındaki file bekçisi için harekete geçen yönetimin performansıyla alkış toplayan Batuhan'ı uzun vadede kadroda görmek istediği belirtilirken, genç kaleci bu sezon ligde oynanan 25 maçın tümünde ilk 11'de görev aldı.