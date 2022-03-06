Menemen güldü

SPOR Toto 1. Lig'de ateş hattından uzaklaşmaya çalışan Menemenspor, deplasmanda Samsunspor'u dize getirdi: 2-4. Oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edemeyen İzmir ekibinin bu kez yüzü Karadeniz'de güldü. 5'te Tomane kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 10'da Cisse'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. 19'da Muhammed'in ortasına iyi yükselen Ba'nın kafa şutu az fakla yandan auta çıktı. 34'te Cihan'ın kullandığı kornerde Osman'ın kafa vuruşunda Seyfettin'e çarpan top kendi ağlarına gitti: 2-1. 45'te Ahmet Sagat'ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 2-2. 54'te ceza sahsına giren Emre Batuhan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-3. 82'de ani gelişen Menemenspor atağında Muhammed'in pasında Ahmet, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-4. Maçı Menemen 4-2 kazandı.

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