Menemenspor’un gözü fikstürde

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak güçlü rakibi Samsunspor'u 4-2 ile geçerek alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Menemenspor fikstürüne güveniyor. Rakiplerini iki hafta üst üste evinde ağırlayacak olan İzmir ekibi, kritik haftalarda kendi seyircisi önünde 6 puan kovalayacak. Cumartesi günü Boluspor'u, ardından da yine iç sahada İstanbulspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun bitmesine 9 maç kaldığını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Zaman daralıyor. Evimizdeki maçları kazanacağız" dedi.

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