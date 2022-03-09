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Menemenspor’un gözü fikstürde

9.3.2022

Menemenspor’un gözü fikstürde
SPOR Toto 1. Lig'de son olarak güçlü rakibi Samsunspor'u 4-2 ile geçerek alt sıralardan kurtulmak için umutlanan Menemenspor fikstürüne güveniyor. Rakiplerini iki hafta üst üste evinde ağırlayacak olan İzmir ekibi, kritik haftalarda kendi seyircisi önünde 6 puan kovalayacak. Cumartesi günü Boluspor'u, ardından da yine iç sahada İstanbulspor'u konuk edecek sarı-lacivertliler, tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Sezonun bitmesine 9 maç kaldığını belirten teknik direktör Cenk Laleci, "Zaman daralıyor. Evimizdeki maçları kazanacağız" dedi.