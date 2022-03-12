Menemen’in çıkış yolu Ege

Spor Toto 1. Lig'de tehlikeli bölgeyle arasında iki puan bulunan Menemenspor'un kalan maçlarda kozu Ege olacak. Samsunspor maçında aldığı galibiyetle kendine gelen İzmir temsilcisi, ligde kalan 9 maçtan 7'sini Ege'de oynayacak. İzmir ekibi Ankara'da Keçiörengücü, Bursa'da da Bursaspor'la mücadele edecek. Bu iki maçın dışında Ege'den ayrılmayacak olan sarı-lacivertliler Balıkesirspor ve Denizlispor'la mücadele edecek, kalan 5 karşılaşmasını da kendi sahasında oynayacak. Puan cetvelinde 32 puanla 15. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Ege'de oynayacağı 7 maçla 'tamam' ya da 'devam' diyecek.

KADERİNİ DE BELİRLEYECEK

Menemenspor, bu süreçte üst üste evinde Boluspor ve İstanbulspor'u ağırlayacak. Ardından ligin dibine demir atan 11 puanlı Balıkesirspor deplasmanında 3 puan arayacak. Sonraki haftalarda ise Kocaelispor, Keçiörengücü (D), Tuzlaspor, Denizlispor (D), Gençlerbirliği ve son olarak da Bursaspor (D) engellerini kayıpsız aşmanın hesaplarını yapacak. Menemenspor, bu mücadelelerde alacağı sonuçlarla bir anlamda kendi kaderini Ege'de çizmiş olacak. Teknik direktör Cenk Laleci, kazanarak yola devam edeceklerini ve alt sıralarla olan bağlarını bir an önce çözeceklerini söyledi



İşte kalan maçlar

Menemenspor-Boluspor

Menemenspor-İstanbulspor

Balıkesirspor-Menemenspor

Menemenspor-Kocaelispor

Keçiörengücü-Menemenspor

Menemenspor-Tuzlaspor

Denizlispor-Menemenspor

Menemenspor- G.Birliği

Bursaspor-Menemenspor

BERKE ÖZBAY