Menemen’in her şeyi

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşmaya çabalayan Menemenspor'da Ahmet Sagat fırtınası esiyor. İzmir temsilcisine sezon başında Alman ekibi Koblenz'den katılan 25 yaşındaki forvet, geride kalan maçlarda yaptığı katkıyla takımının her şeyi oldu. Bu sezon 27 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan 25 yaşındaki Sagat, İzmir temsilcisinin kaydettiği 33 golün 14'ünü atarak gol krallığı yarışında da iddialı duruma geldi.

Atılan 3 golün de asistini yapan gurbetçi futbolcu, 15 golle zirvede yer alan İstanbulsporlu İbrahim Yılmaz'ı takip ediyor. 32 puanda bulunan İzmir ekibinde Ahmet Sagat, 15 maçta attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının 6 galibiyet, 6 beraberlik almasını sağladı. 3 maçtan da takımı yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertiler, bu süreçte 24 puanı hanesine yazdırdı.

GURBETÇİ GOLCÜ GÖZ HAPSİNDE

Ahmet Sagat'ın gol attığı 2 karşılaşmada ise Menemenspor, sahadan puansız ayrıldı. Golcü futbolcu Ümraniye'ye 2-1 yenildikleri maç ile 6-2 mağlup oldukları Adana'ya birer gol atmasına rağmen İzmir ekibi istediğini elde edemedi. Süper Lig kulüplerinin radarına giren Ahmet Sagat'ı Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray istiyor.

AHMET SAGAT'IN LİGDE GOL ATTIĞI MAÇLAR

Menemenspor-Erzurumspor: 2-0 Adanaspor-Menemenspor: 6-2 Menemenspor-Manisa FK: 2-0 Ankaragücü-Menemenspor: 2-2 Menemenspor-Samsunspor: 3-2 Menemenspor-Balıkesirspor: 2-1 Menemenspor-Keçiörengücü: 2-2 Erzurumspor-Menemenspor: 1-1 Menemenspor-Bandırmaspor: 1-1 Ümraniyespor-Menemenspor: 2-1 Menemenspor-Adanaspor: 2-1 Manisa FK-Menemenspor: 1-1 Samsunspor-Menemenspor: 2-4

CENK LALECİ ÇOK İNANÇLI

Son olarak deplasmanda Yılport Samsunspor'u 4-2 yenerek kurtuluş yolunda umutlanan Nasadoge Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, lige tutunacaklarını söyledi. Fikstür avantajına sahip olduklarını belirten Laleci, "Üst sıralarda olduğu gibi alt sıralarda da çok çekişmeli bir yarış var. Şu an rahatladık diyemeyiz. Oynanmamış 9 maçımız var. Çok uzak deplasmanınız kalmadı. Üst üste Boluspor ve İstanbulspor'u evimizde ağırlayacağız. Ben oyuncularıma inanıyorum. Camiamız kenetlendi. Bu sezonu kazasız bitireceğiz" dedi.