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Menemen vitrini

Alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan İzmir ekibi geride kalan maçlarda gelecek vadeden 7 yıldız oyuncuya görev verdi

14.3.2022

Menemen vitrini

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Samsunspor'u 4-2 yenen Menemenspor, genç futbolcuları vitrine çıkarmaya devam ediyor. Bu sezon kurtuluş mücadelesi veren sarı-lacivertliler hem altyapısından yetiştirdiği hem de transfer ettiği genç isimlerle ön plana çıktı. Teknik direktör Cenk Laleci, Menemenspor'un altyapısından yetiştirip profesyonel sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Kerem Paykoç ve İsmail Kulet, 19 yaşındaki Cem Çelik ve 21 yaşındaki Abdullah Aydın'a sürekli görev verdi. Menemen, Göztepe'den kiraladığı 21 yaşındaki orta saha Batuhan Kırdaroğlu, Çaykur Rizespor'dan gelen 19 yaşındaki Anıl Yaşar ve Vanspor'dan takıma katılan 20 yaşındaki Berkan Çakır'dan da çok fayda sağladı.

LALECİ: ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
KULÜBÜN hem yetiştirici hem de yarışmacı bir yapıda olduğunu belirten Laleci, "Gençlerimize her zaman güvendik. Biz üretmeye devam edeceğiz" dedi.

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