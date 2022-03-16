Sagat’a kanca

Spor Toto 1. Lig'de Menemenspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri çeken Ahmet Sagat, Süper Lig yolunda. Sezon başında Almanya Bölgesel Lig ekibi Koblenz'den İzmir ekibine katılan ve hem hücuma verdiği katkı hem de istikrarıyla ön plana çıkan Sagat'ın, sezon sonunda Beşiktaş formasını giymeye yakın olduğu belirtildi. Yeni sezon öncesi yerli oyuncu arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın İzmir ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek gurbetçi golcü Ahmet Sagat'ı transfer listesine aldığı ve uzun zamandır da takip ettiği öğrenildi.

İZMİR EKİBİNİN HER ŞEYİ OLDU

Devre arasında da Süper Lig ekipleri dahil 1. Lig'den de talipleri olan 25 yaşındaki Ahmet Sagat için yönetim, 2 milyon TL bonservis bedeli istemişti. Bu sezon geride kalan 27 maçın tamamında ilk 11'de görev yapan ve attığı 14 golle de gol krallığı yarışında iddialı bir duruma gelen Sagat, takımının attığı 33 golün 14'üne de direkt katkı sağladı. Ahmet Sagat ile devre arasında Fenerbahçe ve Trabzonspor da ilgilenmişti. ■ BERKE ÖZBAY

BU KEZ 2 TAKIMA HESAP KESECEK

ALT sıralarla olan bağını tamamen koparmaya çalışan Menemenspor, üst üste evinde oynayacağı Boluspor ve İstanbulspor maçlarını kazanarak derin bir nefes almaya çalışacak. Sarı-lacivertliler ayrıca ligin ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği Boluspor ile 3-2 kaybettiği İstanbulspor karşısında rövanş peşinde de koşacak. Teknik direktör Cenk Laleci, iki karşılaşmayı da kazanacak güçlerinin olduğunu söyledi. Laleci, "İç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Bu iki maçtan çıkaracağımız 6 puan bizi farklı yerlere taşıyabilir" diye konuştu