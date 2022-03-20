Menemen çok mutlu

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattıyla puan farkını açmaya çalışan Menemenspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 3-2 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 35' çıkardı. 20'de Berk'in şık topuk pasında Kassongo'nun yerden şutunu Batuhan kurtardı. 21'de Bolu savunmasında kısa düşen topu kazanan Himmet kaleciyi geçerek topu filelere gönderdi: 1-0. 40'ta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kassongo'nun şutu Batuhan'ın kucağında kaldı. 47'de Abdullah'ın arka direğe kullandığı kornerde kaleci topa müdahale edemedi, Oğuzhan topu filelere gönderdi: 2-0.

ALİ KETEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

52'de serbest vuruş organizasyonunda Abdullah'ın ortasında Cisse kafayla takımının 3. Golünü kaydetti: 3-0. 57'de Muhammed'e sert bir faul yapan Ali Keten, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı. 59'da Gökhan'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Kassongo topu ağlara gönderdi: 3-1. 83'te Bülent'in pasında Kemal Menemen ceza alanı içinde buluştuğu meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-2. 90+4'te Arda'nın kafayla indirdiği topu Emin filelere gönderdi, gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Müsabaka Menemenspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı ve İzmir temsilcisi ikide iki yaptı

KENDİNE GELDİ

MENEMENSPOR konuk ettiği Boluspor'u 3-2 yenerek evinde 2 maç aradan sonra kazandı. Menemen İlçe Stadı'nda en son Adanaspor'u 2-1'le geçen İzmir ekibi, Bolu maçıyla bu sezon evinde 6. kez kazandı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Samsunspor'un ardından Boluspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Menemenspor'un sahasında Boluspor'u konuk ettiği maçta Menemenli taraftarlar takımlarını soğuk havaya rağmen yalnız bırakmadı. Ligde kritik haftalara girilirken düşme korkusu yaşamak istemeyen taraftarlar, futbolcuları maçın başlama düdüğünden itibaren desteklemeye başladı. Tezahüratlarıyla sarı-lacivertli futbolcuları ateşlemeye çalışan tribünler, rakip takım oyuncuları üzerinde ise baskı kurmaya çalıştı.

Maçı Berke ÖZBAY yorumladı

MENEMEN BUNU HEP YAPIYOR

LİGDE düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmaya çalışan Menemenspor, Boluspor karşısında aldığı sonuçla nefes aldı. Mücadeleye atak başlayan İzmir ekibi Himmet'in fırsatçılığıyla golü buldu. Topun hakimiyetini büyük oranda elinde tutmayı başaran Menemen bulduğu golden sonra daha özgüvenli bir görüntü çizdi. İkinci yarıya da Oğuzhan ve Cisse ile bulduğu gollerle fırtına gibi başlayan İzmir temsilcisi tam maçı kazandık derken 10 kişi kalan rakibinden 2 gol yedi, 90+4'te bir gol de ofsayt nedeniyle verilmedi. Tam 'Maç kazandık' derken yürekler ağızlara geldi, ortalık buz kesti. Menemen bunu hep yapıyor. Sarı-lacivertliler neredeyse tüm maçlarda skoru korumakta güçlük çekiyor. Neyse ki dün oynanan maçta iş kazasının önüne 'ofsayt' geçti... Ayrıca Ba ve Cisse'ye ayrı bir parantez açmak lazım. Orta alana büyük dinamizm katıyorlar. Arkadaşlarını yönlendirmeleri ve mücadeleleri takım için çok önemli. Altınordu'nun zorlu mücadelede Ümraniyespor'u kayıpsız geçmesinin ardından Menemen de İzmir'deki buz gibi havayı aldığı galibiyetle ısıttı. Artık du'nun por'u sırada yakalanan bu çıkışı sürdürmek ve kritik haftalar yaklaşırken alt sıralarla bağı koparmak var.