Menemen’in demirbaşları

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle milli araya oldukça moralli giren Nasadoge Menemenspor'da kaleci Batuhan Şen ve golcü Ahmet Sağat takımın vazgeçilmezleri oldu. Teknik direktör Cenk Laleci, iki futbolcuya da geride kalan 28 maçın tamamında forma verdi. Galatasaray altyapısından yetişip sarı-kırmızılılardan kiralanan 22 yaşındaki file bekçisi Batuhan 28 müsabakanın tamamında 90'ar dakika görev yaptı. Toplamda 2520 dakika süre alan genç eldiven, gösterdiği performansla gelecek için umut verdi.

EN SKORER İSMİ AHMET

TAKIMIN en skorer ismi olan Ahmet de 28 maçın tümünde sahaya ilk 11'de çıktı. Sezon başında Almanya Bölgesel Ligi ekiplerinden RW Koblenz'den gelen 25 yaşındaki forvet 2399 dakika sahada kalıp 14 gol atmayı başardı. Türkiye'de büyük bir çıkış gösteren Ahmet Sağat gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin de radarına girdi.