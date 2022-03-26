Menemen 12’den vurdu

SPOR Toto Birinci Lig'de milli maç arasına aldığı iki galibiyetle moralli giren Menemenspor'a devre arasında yapılan takviyeler iyi geldi. Özellikle Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak kadroya katılan 19 yaşındaki stoper Seyfettin Anıl Yaşar ve Kocaelispor'dan transfer edilen 26 yaşındaki Gineli orta saha Abdoulaye Cisse performanslarıyla büyük alkış aldı. Sarı-lacivertli formayla çıktığı 6 maçın 5'ine ilk 11'de başlayan Anıl savunmanın değişilmezlerinden olurken, orta sahanın yükünü çeken isimlerin başında gelen Cisse ise forma şansı bulduğu 6 maçın tümünde ilk 11'de yer aldı, iki de gol kaydetti. Ara transfer döneminde kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendiren İzmir ekibinde Seyfettin Anıl Yaşar ve Cisse dışında Ankaragücü'nden takıma katılan sol bek Mahmut Akan da oynadığı 5 karşılaşmanın 1'inde 11'de yer aldı.

3 OYUNCU GÖZE BİR TÜRLÜ GİREMEDİ

BÜYÜK umutlarla kadroya katılan forvet Kehinde 6 maçta 54 dakika, Harrison 3 karşılaşmada 38 dakika, Oğuzhan Aydoğan ise 2 müsabakada 43 dakika sahada kaldı.