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Haberler Menemenspor Menemen evinde kolay pes etmiyor

Menemen evinde kolay pes etmiyor

27.3.2022

Menemen evinde kolay pes etmiyor
SPOR Toto 1. Lig'de son iki haftada 6 puan toplayarak alt sıralarla bağını koparan Menemenspor, ikinci yarıda evinde oynadığı maçlarda rakiplerine kolay kolay pes etmiyor. İzmir temsilcisi, ligin ikinci yarısında iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada sadece 1 maçı puansız kapattı. Sarı-lacivertliler bu süreçte Bandırmaspor ve Ankaragücü ile 1-1 berabere kalırken, Adanaspor'u 2-1, Boluspor'u ise 3-2 mağlup etmeyi başardı. Menemen sadece Ege derbisinde bir diğer İzmir temsilcisi Altınordu'ya 1-0'lık skorla kaybetti. İç sahada oynadıkları maçlarda zor puan kaybettiklerini belirten teknik direktör Cenk Laleci, İstanbulspor'u da evlerinde yeneceklerini söyledi.
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