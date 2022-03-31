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Haberler Menemenspor Menemen kalesini gole kapatamadı

Menemen kalesini gole kapatamadı

İzmir temsilcisi oynadığı son 10 karşılaşmada 13 gol yedi

31.3.2022

Menemen kalesini gole kapatamadı

Spor Toto 1. Lig'de düşme hattıyla arasındaki bağı koparmaya çalışan Menemenspor, kalesini gole kapatmakta zorlanıyor. İzmir temsilcisi ligde oynadığı son 10 karşılaşmada ağlarında 13 gol gördü. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 galibiyet, 5 beraberlik, iki de yenilgi aldı. Menemenspor, BB Erzurumspor, Bandırmaspor, Adanaspor, Manisa Futbol Kulübü, Ankaragücü, Eyüpspor ve Altınordu'dan 1'er, Ümraniyespor, Samsunspor ve Boluspor'dan ise 2'şer gol yedi. İzmir ekibi rakip ağlara ise 14 gol gönderdi.

4 KARŞILAŞMADA GOL YEMEDİ
Menemenspor, bu sezon geride kalan 28 mücadelenin ise sadece 4'ünde rakiplerinin skor bulmasına engel oldu. 24 maçta kalesinde 44 gol gören İzmir temsilcisi, en fazla golü Adanaspor (6), Gençlerbirliği (5) ve Ümraniyespor'dan (4) yedi. Sarı-lacivertliler BB Erzurumspor, Manisa Futbol Kulübü, Denizlispor ve Bursaspor maçlarında ise kalesini kapatmayı başardı.
BERKE ÖZBAY

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