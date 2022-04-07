Menemen zorlu virajda

SPOR Toto 1. Lig'de haftayı maç yapmadan geçen ve düşme hattıyla arasındaki puan farkı 2'ye düşen Menemenspor'u çok zorlu fikstür bekliyor.

KRİTİK MAÇLARI VAR

İzmir temsilcisi Play-Off hattındaki İstanbulspor maçı dışında kalan 7 karşılaşmayı kendisi gibi kümede kalma savaşı veren ekiplerle oynayacak. Topladığı 35 puanla 13. sırada ateş hattının iki basamak üzerinde yer alan sarılacivertliler bu süreçte son sıradaki Balıkesirspor (D), 17. sıradaki 33 puanlı Kocaelispor, 10. sıradaki 38 puanlı Keçiörengücü (D), 12. basamaktaki 35 puanlı Tuzlaspor, 16. sırada 33 puanı bulunan Denizlispor (D), 14. sıradaki 35 puanlı Gençlerbirliği ve son olarak ise 18. sıradaki 28 puanlı Bursaspor'la (D) kapışacak. Tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışan Menemen, kendi kaderini yine kendisi çizecek.

LALECİ: KORKUMUZ YOK

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Cenk Laleci, takımının kümede kalacağını, her takıma saygılı olduklarını ancak hiçbirinden korkmadıklarını söyledi. Laleci, "Oynadığımız son iki maçta aldığımız galibiyetlerin devamını getireceğiz. Kazanmak için sahada savaşacağız. Biz iyi olduğumuz sürece her zaman kazanırız" diye konuştu.