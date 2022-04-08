Menemenspor 3’te 3 peşinde

SPOR Toto 1. Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor. Samsunspor ve Boluspor galibiyetleriyle rahatlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanıp alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Ligde artık kritik haftalara girildiğini ifade eden Laleci, "Geçen haftayı bay geçirdik ve rakiplerimiz kazandı. Biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İstanbulspor'u yenerek serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi. Bu sezon hiç 3'te 3 yapamayan sarı-lacivertliler, İstanbul deplasmanında hem ilk kez üst üste 3 galibiyete imza atmak hem de alt sıralarla puan farkını bir kez daha açarak kabus yaşamamak için mücadele edecek.

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