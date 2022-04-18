Menemen ateşle oynuyor

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda küme düşmesi kesinleşmiş Balıkesirspor'la 90+5. dakikada Ahmet Sagat'ın attığı penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Menemenspor kurtuluş yolunda fırsat tepti. Rakipleri Denizlispor ve Altınordu'nun kazandığı haftayı 1 puanla tamamlayan sarılacivertliler ateş hattına yaklaştı. Teknik direktör Cenk Laleci, mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını belirterek, "Son anda yenilgiden kurtulmak bizi mutlu etse de kazanmalıydık. Rakiplerimiz galip geldi, biz de yolumuza bakacaktık. Ancak moral bozmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Çarşamba günü evimizde oynayacağımız maçta Kocaelispor'u mağlup ederek yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.