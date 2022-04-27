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Menemenspor'da yeni teknik patron Recep Yazıcı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 4 maça düşme hattında giren Nasadoge Menemenspor'da dün teknik direktör Cenk Laleci ile yolları ayıran yönetimin Recep Yazıcı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.