Menemen kahretti

Spor Toto 1. Lig'de son 4 maçında galibiyet yüzü görmeyen ve ateş hattına gerileyen Menemenspor, sahasında Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalarak çok ağır bir darbe daha aldı. 9. dakikada ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Sagat sol ayakla topu filelere gönderdi: 1-0. 20'de ceza alanı sol çaprazında Ahmet Yazar'ın plasesi direğin yanından az farkla auta gitti. 36'da Diack'ın pasında Ezeh'in ceza yayı üzerinden şutunu Menemen kalecisi Batuhan kornere çeldi. İlk yarı bu sonuçla bitti. 53'te Harris'in pasında Ezeh topu filelere gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1.

KEHİNDE ETKİLİ OLAMADI

70'te Gomes'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Himmet'in şık plasesi az farkla auta çıktı. 78'de Kehinde'nin şutu etkisizdi. 82'de Ahmet Sagat'ın yay üzerine çıkardığı topta Abdullah'ın şutu kaleci Emre Koyuncu'da kaldı. 90+3'te rakip ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Oğuzhan'ın şutu savunma müdahalesiyle direği sıyırarak kornere çıktı. Menemenspor galibiyet hasretini 5 maça çıkarırken, ateş hattından da kurtulamadı.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Menemenspor'un Tuzlaspor'u ağırladığı kritik mücadelede sarı-lacivertli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Maçın başlama düdüğünden önce takımı tribüne çağırıp alkışlayan 12 numara, mücadelenin başlamasıyla birlikte tezahüratlarla futbolculara büyük destek verdi. Ancak taraftarlar üzüntü yaşadı.



RECEP YAZICI'DAN KADROYA İNCE AYAR

Menemenspor geçen hafta Keçiörengücü'ne karşı aldığı mağlubiyet sonrası Cenk Laleci ile yollarını ayırırken, takımın başına getirilen yeni teknik direktör Recep Yazıcı, Tuzlaspor karşısında ilk maçına çıktı. Tecrübeli teknik direktör bu karşılaşmada kadroda üç değişikliğe gitti. Yazıcı, Keçiörengücü maçına ilk 11'de başlayan Sabbah, Anıl ve Harrison'un yerine dünkü karşılaşmada Kerem, Emre Batuhan Adıgüzel ve Sinan'a görev verdi. Sarı-lacivertli ekipte Kehinde, Cem Çelik, Emre Özer ve Ahmet Aslan da yedekler arasındaydı.



BÜYÜK KAYIP YAŞANDI (MİNİ YORUM -HAYRİ ÜLGEN)

MENEMENSPOR, Tuzlaspor karşısında adeta ayağına ateş etti. Tuzlaspor hiç bir gayesi olmayan bir takımdı. Çünkü ne düşüyor ne de Play-Off umudu vardı. Ama Menemen öyle bir maç oynadı ki bu iddiasız takım karşısında bile 3 puanı alamayarak kendini ateşe attı. Kimse kimseyi kandırmasın. Ligde 2-3 maç kalmış sen eğer teknik direktörünü gönderirsen bu kısa sürede başarı bulamazsın. Tuzla karşısında eğer 3 puanı alamıyorsan o zaman senin kurtarma şansın da mucizelere kalır. Halbuki Menemenspor bu sezon kötü top oynamadı, şanssızlıklar yaşadı bir de iki tane çok önemli oyuncusunu yani silahlarını verirse o zaman rakibe kaymaklı kadayıf yedirirsin. Eğer puan olarak 44-45'i bulamazsan bu ligde tutunman çok zor. Çünkü alttaki takımlar kazandıkça kümede kalma baraj yükseliyor. İzmir ekibi kalan maçları iyi değerlendirmek zorunda.