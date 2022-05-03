Uçurumun kenarında

Spor Toto 1. Lig'de yeni teknik direktörü Recep Yazıcı yönetiminde ilk maçına çıkıp evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Menemenspor, kümede kalma umutlarını iyice azalttı. Kazanamama serisini 5 maça çıkaran sarılacivertliler, 38 puanla 18. sıraya geriledi. İzmir temsilcisi bitime 3 hafta kala 15. basamakta bulunan Altınordu'yu 3 puan geriden takibini sürdürürken, haftayı galibiyetle tamamlayan Bursaspor'un ise gerisine düştü. Menemen ekibi, kalan 3 maçta deplasmanda Altaş Denizlispor, evinde Gençlerbirliği ve deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelip kendisi gibi düşme korkusu yaşayan takımlarla oynayacak.

YAZICI: UMUDUMUZ HALEN VAR

İzmir ekibinde teknik direktör Recep Yazıcı, mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini söyledi. Kazanmaları gereken maçtan 1 puanla ayrıldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Evimizde 2 puan bırakmak iyi olmadı. Bu hafta Denizlispor ile deplasmanda çok kritik maça çıkacağız. Umudumuz her zaman var ve mücadeleden asla vazgeçemeyiz" dedi.



MENEMEN EVİNDE GALİBİYETİ UNUTTU

Menemenspor, önceki gün Tuzlaspor'u ağırladığı mücadelede sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak evinde galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. İzmir temsilcisi, bu süreçte Menemen İlçe Stadı'nda konuk ettiği İstanbulspor'a 3-1 yenildi, Kocaelispor ile de 1-1 berabere kaldı. Sarılacivertliler bu sonuçlarla evinde oynadığı son üç karşılaşmada çok kritik 7 puan kaybetti.