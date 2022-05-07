Menemen’in yüzü gülmedi

SPOR Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala düşme hattından çıkmanın hesaplarını yapan Menemenspor, geride kalan son 5 maçta bekleneni veremedi. İzmir ekibi bu süreçte İstanbulspor ve Keçiörengücü'ne yenilirken, küme düşen Balıkesirspor, Kocaelispor ve Tuzlaspor ile berabere kalarak çok önemli puanlar kaybetti.

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İzmir temsilcisi, oynadığı 33 karşılaşmada da rakipleriyle 14 kez yenişemedi. Ligin en fazla beraberlik alan takımları arasında yer alan sarı-lacivertliler, topladığı 38 puanın 14'ünü bu mücadelelerde elde etti. Menemen yarın Ege derbisinde konuk olacağı Denizlispor'u mağlup ederek ateş hattından çıkmanın hesaplarını yapıyor.