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Menemenspor ağır yaralı

Kümede kalmaya çalışan İzmir ekibi 7. dakikada Ömer'in golüyle yenik duruma düştü. 23'te Ahmet Sagat eşitliği sağlasa da 77’de sahneye çıkan Lopes Menemen’i yıkan golü kaydetti.

9.5.2022

Menemenspor ağır yaralı

Spor Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Menemenspor, deplasmanda Denizlispor'a 2-1 yenildi. Son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen İzmir ekibi, işini zora soktu. 7. dakikada Mayi ceza sahası içine girdi ve geriye çıkardı, Ömer gelişine vurdu: 1-0. 23'te Abdullah'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen kaleci Abdulkadir, topu elinden kaçırdı. Abdulkadir'den seken topu Ahmet filelere gönderdi: 1-1. 34'te topla buluşan İlhan arka direğe ortaladı. Mayi'nin kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Aissati'nin sert şutu üstten auta gitti.

DENİZLİ'DE İLHAN DİREĞE TAKILDI
74'te orta sahada topu kapan Bekir'in ceza saha dışından sert şutu kaleciden döndü. Topu takip eden İlhan'ın şutu direkten döndü. 77'de sol kanattan Erdal'ın içeriye yaptığı ortayı savunma kafayla uzaklaştırdı, dönen topa ceza sahası dışından gelişine sert vuran Lopes'in şutu filelerle buluştu: 2-1. 90+2'de Bekir çıkardı Lopes vurdu sonuç gelmedi, maç 2-1 bitti.

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