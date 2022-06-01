Menemen’de Oğuzhan gitti

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemenspor'da sözleşmesi biten ve 2. Lig'de forma giymek istemeyen Oğuzhan Çapar da takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezonun başında Balıkesirspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki Oğuzhan Çapar'ın 1. Lig'in yeni ekiplerinden Sakaryaspor ile anlaştığı öğrenildi. Kadrosunda yer alan 9 yabancı futbolcuyu 2. Lig'deki statüye göre oynatamayacak olan İzmir ekibinde 12 futbolcunun da sözleşmesi sona erdi. Yeni sezon öncesi sadece elinde 11 futbolcu kalan İzmir ekibinin gelecek vadeden yıldız adayı futbolcuların peşinde olduğu öğrenildi. Yönetimin önümüzdeki hafta içinde teknik direktör Recep Yazıcı ile de yeni sezonun yol haritasını belirleyeceği öğrenildi.

GİDENLERİN YERİ DOLACAK

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Recep Yazıcı, takımdan birçok oyuncunun ayrıldığını ancak 2. Lig'de başarılı olacak bir kadro için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yazıcı, "Birçok futbolcunun sözleşmesi bitti, yabancı oyuncularımızla ise yollarımızı ayırmak durumunda kaldık. Ancak takımdan ayrılan tüm futbolcularımızın yerini dolduracağız. Görüştüğümüz isimler var, genç isimlerle kadromuzu harmanlayacağız" diye konuştu. BERKE ÖZBAY