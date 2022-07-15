Menemen kalecisi Tuzlaspor’da

TFF 2. Lig'de tam bir yaprak dökümü yaşayan Menemenspor'da ayrılıklar bitmiyor. İzmir temsilcisinde takımdan ayrılan son isim ise kaleci Murat Hocaoğlu oldu. İkinci Lig'de statü gereği yabancı futbolcularıyla yollarını ayırmak zorunda kalan ve kiralık isimlerle de vedalaşan İzmir ekibinde son olarak file bekçisi Murat 1. Lig ekiplerinden eski takımı Tuzla ile sözleşme imzaladı.

KALECİ SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'dan kiralık kalecisi Batuhan Şen'in İstanbul ekibine dönmesiyle kadrosunda tecrübeli olarak sadece Murat'ı bulunduran sarı-lacivertlilerde kaleci sorunu da ortaya çıktı. Geçtiğimiz sezon Menemenspor'da lig ve kupada toplam 5 maçta forma giyen 27 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılmasıyla İzmir ekibinde kaleci olarak sadece altyapıdan 20 yaşındaki genç yıldız Emir Akay ve Bora Göymen kaldı. ■ BERKE ÖZBAY

SESSİZLİK SÜRÜYOR

İZMİR temsilcisi Menemenspor'a talip olduğu öğrenilen Altay'ın eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun şirketi Ekmas ile bayramdan sonra gerçekleştirilmesi planlanan satış işlemi hala gerçekleşmedi. İzmir temsilcisi teknik heyet, futbolcu ve kulübün satışı gibi konulardaki belirsizlikler içerisinde yeni sezon çalışmalarını da sürdürüyor. Devir konusunun önümüzdeki günlerde netliğe kavuşturulup, yol haritasının çizilmesi bekleniyor.