Menemen hareketli

SPOR Toto 1. Lig'den geçen sezon 2. Lig'e düşerek hüsran yaşayan İzmir ekibi Menemenspor, hareketli günler yaşıyor. Sarılacivertli kulübün, eski Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun sahibi olduğu Ekmas şirketine devri için geri sayıma geçildi. Ekmekçioğlu'nun Menemen Onursal Başkanı Tahir Şahin ile görüşmeleri belirli bir noktaya getirdiği öğrenilirken, yeni yönetim transfer çalışmalarına da el altından başladı. Sarı-lacivertli ekibin haklarını almasının ardından takımın başına Özden Töraydın'ı geçirmeyi planlayan Ekmekçioğlu transferde rotasını Ankara'ya çevirdi. Transferde yetkili olacak isim olan Töraydın'ın 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyen Berkan Turan ile ilgilendiği öğrenildi.

IĞDIR'DA KİRALIK OYNADI

24 yaşındaki oyuncunun Menemenspor'un teklifine olumlu yaklaştığı öğrenildi. Berkan, Trabzonspor altyapısında yetişirken Eyüp, Kırklareli formalarını giyerken geçen sezon ikinci yarıyı Iğdır FK'da kiralık olarak geçirdi.