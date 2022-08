Menemen için el ele verdiler

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın yeni yönetimi Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulübün yeni sahipleri Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, CEO Barış Orhunbilge ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir'in gerçekleştirdiği ziyarette Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy da yer aldı. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Menemen Futbol Kulubü'nün Menemen halkının ayrılmaz parçası olduğunun farkındayız. Menemen FK olarak atacağımız her adım Menemen ilçemizin daha fazla tanınması yönünde olacak" dedi.

"KAPIMIZ SİZE HER ZAMAN AÇIK"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Menemen FK ile halk arasında zaten kurulmuş güçlü köprünün sizin gelişinizle artmasını temenni ediyorum. Kentimizin ortak duygusu, ortak paydası olan köklü Menemen Spor Kulübü'müzün her zaman yanındayız. Kapımız da, gönlümüz de kulübümüze her zaman açık olacak" ifadelerini kullandı.