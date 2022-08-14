  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen için el ele verdiler

Menemen için el ele verdiler

14.8.2022

Menemen için el ele verdiler

TFF 2. Lig ekibi Menemen FK'nın yeni yönetimi Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ı makamında ziyaret etti. Sarı-lacivertli kulübün yeni sahipleri Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Menemen FK Başkanı Bahri Ekmekçioğlu, CEO Barış Orhunbilge ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir'in gerçekleştirdiği ziyarette Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Aksoy da yer aldı. Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Menemen Futbol Kulubü'nün Menemen halkının ayrılmaz parçası olduğunun farkındayız. Menemen FK olarak atacağımız her adım Menemen ilçemizin daha fazla tanınması yönünde olacak" dedi.

"KAPIMIZ SİZE HER ZAMAN AÇIK"
Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Menemen FK ile halk arasında zaten kurulmuş güçlü köprünün sizin gelişinizle artmasını temenni ediyorum. Kentimizin ortak duygusu, ortak paydası olan köklü Menemen Spor Kulübü'müzün her zaman yanındayız. Kapımız da, gönlümüz de kulübümüze her zaman açık olacak" ifadelerini kullandı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA