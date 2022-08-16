Menemen’in 19. transferi

TFF 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşıp yeniden 1. Lig'e adım atmak isteyen Menemen FK, transferde hız kesmiyor. Ekmas Group şirketine devri gerçekleştikten sonra 18 yeni transfere imza attıran sarı-lacivertliler, dün yeni bir takviye daha yaparak kadrosunu güçlendirdi. Sezon öncesi yeni yapılanmaya giren İzmir temsilcisi, Ankara Demirspor'dan eski futbolcusu Mahmut Bilir'i de bünyesine kattı. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile dün bir yıllık sözleşme imzalandı.

G.BİRLİĞİ'NDE YETİŞTİ

Sarı-lacivertlilerde, 2018-2019 yılları arasında forma giyen Mahmut, Gençlerbirliği altyapısında yetişirken kariyerinde Hacettepe, Gaziantep FK ve Sarıyer'de de top koşturdu. Menemen FK son olarak Keçiörengücü'nden tecrübeli sol kanat oyuncusu Ziya Alkurt'u renklerine katmıştı. Mahmut, Seçkin Getbay ve Alim Can'dan sonra orta alana transfer edilen üçüncü oyuncu oldu.