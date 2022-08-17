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Haberler Menemenspor Menemen'den yeni transfer: 2 yıllık sözleşme imzalandı

Menemen'den yeni transfer: 2 yıllık sözleşme imzalandı

Menemen FK, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Ekrem Kayılıbal’ı kadrosuna katarak 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon’da bulunan sarı-lacivertli ekip, 18 Ağustos Perşembe günü İzmir’e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

17.08.2022, 16:25 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022, 16:26

Menemen’den yeni transfer: 2 yıllık sözleşme imzalandı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, transferde durmak bilmiyor. Sarı-lacivertli ekip, yaz transfer dönemindeki 20. transferini Ekrem Kayılıbal'ı kadrosuna katarak gerçekleştirdi. İzmir temsilcisi, 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Konyaspor altyapısından yetişen Ekrem Kayılıbal, daha sonra 1922 Konyaspor'a transfer olurken ardından geçen sezon başında Konyaspor'a geri dönmüştü.

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI YARIN BAŞLAYACAK

Kariyeri boyunca toplamda 64 resmi maça çıkan Ekrem Kayılıbal, söz konusu maçlarda 5 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. Ekrem Kayılıbal, sağ ve sol kanat haricinde sağ bek mevkisinde de görev yapabiliyor. Öte yandan, yeni sezon hazırlıkları için yaklaşık iki haftadır Afyon'da bulunan sarı-lacivertli ekip, 18 Ağustos Perşembe günü İzmir'e dönerek ikinci etap çalışmalarına başlayacak.

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