Menemen FK’da Bedirhan imzaladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ilk maçını 28 Ağustos Pazar günü evinde Esenler Erokspor ile oynayacak Menemen FK, Manisa FK'dan Bedirhan Altunbaş'ı renklerine bağladı. Eskişehirspor altyapısında yetişen 23 yaşındaki sağ bek, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da görev almıştı. Sağ kanat ve sol bek pozisyonlarında da oynayabilen Bedirhan Altunbaş, 2017-2018 sezonunda Eskişehirspor'da önce U-19 ve U-21'de, sonra A Takım'da sahaya çıktı. Eskişehirspor'da 2018-2019'da 18, 2019- 2020'de 17, 2020-2021'de 27 kez forma giyen genç oyuncu, transfer olduğu Manisa FK'da 11 karşılaşmada oynadı. Satın alma opsiyonlu bir yıllık sözleşme imzalayan Bedirhan Altunbaş, Menemen FK'nın 2022- 2023 sezonundaki 21. transferi oldu.

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