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Haberler Menemenspor Menemen FK Erok’a bileniyor

Menemen FK Erok’a bileniyor

27.8.2022

Menemen FK Erok’a bileniyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kadrosunu 22 isimle takviye eden Menemen Futbol Kulübü, yarın karşılaşacağı Erokspor'a bileniyor. İzmir temsilcisi sahasında konuk edeceği İstanbul ekibini yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özden Töraydın'ın taraftarları önündeki ilk maçta sahadan 3 puanla ayrılmak istediği ifade edilirken, tecrübeli teknik direktörün sahaya nasıl bir ilk 11'le çıkacağı ise merak konusu. Kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Özden Töraydın, taraftarlardan da destek istedi.
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