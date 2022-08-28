Haydi Menemen

Spor Toto Birinci Lig'den düştükten sonra yeni sezon öncesi yapılanmaya giderek idari ve teknik kadroda değişime giren Menemen Futbol Kulübü, TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta bugün ilk karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertliler ilk hafta müsabakasında geçen yıl Üçüncü Lig'de şampiyon olan Esenler Erokspor'la evinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Enes Kanpara'nın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarılacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın ilk maçlarından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.



KADROSUNU TAMAMEN YENİLEDİ

Ekmas Sportif Faaliyetler'e devredilen ve şu ana dek kadrosuna kattığı 22 futbolcuyla bambaşka bir çehreye bürünen İzmir temsilcisi taraftarlarının önünde sahne alacağı ilk randevuda puan kaybı yaşamak istemiyor. Karşılaşmada kadın taraftarlardan ve çocuklardan ücret alınmazken Kapalı A, Kapalı B, Misafir tribünü 30 Lira, VIP A ve VIP B tribünleri ise 100 TL'den satışa çıkarıldı.

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