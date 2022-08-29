Menemen mutlu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı. 3. dakikada Sertaç Çam ceza sahasına ortaladı, arka direkte Yavuz Koç kafayı vurdu, Zülküf Özer son anda çizgi üzerinde topun sahibi oldu. 17'de Mertcan Açıkgöz'ün vuruşunda top Bekir Demircan'ın kucağında kaldı. 26'da Sertaç'ın nefis plasesi üst direği sıyırarak dışarı gitti. 39'da Serhat Baştan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte Batuhan Yılmaz kafayı vurdu. Ağlara yönelen topu Kadir Yazıcı çizgiden kafayla çıkarttı.

ZÜLKÜF KALESİNDE DEVLEŞTİ

46'da Kadir Yazıcı sol kanattan ceza sahasına nefis kesti. Emre Keskin'in göğsüyle kontrol ettikten sonra yere çarptırarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlara gitti: 1-0. 53'te Ali Özgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Bekir Demircan'ın ellerinde kaldı. 68'de Burak Albayrak, kaleyi cepheden gören pozisyonda çok sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Zülküf güçlükle tokatladı. 75'te ceza sahası içinde top Atalay Gürel'in eline çarpınca hakem Enes Kanpara tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Serdar Deliktaş'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Zülküf köşeden kurtardı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Menemen FK sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

EMRE'NİN GOLÜ TRİBÜNLERİ COŞTURDU

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK'da taraftarlar sezonun ilk karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Menemen İlçe Stadı'nda oynanan mücadelede tribünlerin bir kısmını doldururken, takımlarına maç boyu destek verdiler. Taraftarlar, Emre Keskin'in 46. dakikasında attığı nefis golden sonra büyük sevinç yaşarken, başarılı oyuncuya sevgi gösterinde bulundular.