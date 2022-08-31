Menemen’e süper golcü

2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona Esenler Erokspor galibiyetle başlayan Menemen FK, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeniden yapılanma sürecinde takımın başına geçen teknik direktör Özden Töraydın yönetiminde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen İzmir ekibinin daha önce gündemine aldığı Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'in hücum oyuncusu Muhammet Arslantaş için ısrarını sürdürdüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin genç ismi kiralamak istediği ve İstanbul temsilcisiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Başakşehir'in profesyonel yaptığı 21 yaşındaki Muhammet geçen sezonu Belediye Kütahyaspor'da geçirdi. Muhammet 29 müsabakada 14 kez gol sevinci yaşadı. Genç ismin güncel piyasa değeri 150 bin Euro.

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