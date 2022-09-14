Menemen FK seri peşinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Tarsus İdman Yurdu'nu yenerek çıkışa geçen Menemen Futbol Kulübü, bugün deplasmanda Bayburt Özel İdare Spor'la karşılaşacak. Bayburt Genç Osman Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Ömer Faruk Gültekin görev yapacak. Ligde 3 hafta sonunda 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile 6 puan toplayan Menemen, Bayburt Özel İdare'yi de mağlup ederek Play-Off potasına girmek istiyor.



HEDEF ÜST SIRALARA ÇIKMAK

Bayburt Özel İdare ise 3 maçta 3 yenilgi alarak ligde son sıraya demir atmış durumda. Sarı-lacivertli ekipte eksik oyuncu bulunmuyor. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın zorlu bir deplasmana çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kazandık, devamını getireceğiz. Seri galibiyetler elde ederek yukarılara adımızı yazdıracağız" ifadelerini kullandı.

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