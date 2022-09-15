Menemen çok mutlu

Sarı-lacivertliler, hafta içi mesaisinde dün Bayburt Özel İdare’yi de yendi, yoluna emin adımlarla devam etti
15.9.2022
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta karşılaşmasında hafta içi mesaisinde Menemen FK, deplasmanda Bayburt İl Özel İdarespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bayburt maçın 8. dakikasında Kubilay'ın golü ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Menemen, 25. dakikada Furkan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erecek derken 42'de sahneye çıkan Muhammed Enes Menemen'i 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi. Menemen FK, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a çıkarttı. Menemen FK, pazar günü evinde İnegölspor'u konuk edecek.