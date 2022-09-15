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Haberler Menemenspor Menemen çok mutlu

Menemen çok mutlu

Sarı-lacivertliler, hafta içi mesaisinde dün Bayburt Özel İdare’yi de yendi, yoluna emin adımlarla devam etti

15.9.2022

Menemen çok mutlu
TFF 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta karşılaşmasında hafta içi mesaisinde Menemen FK, deplasmanda Bayburt İl Özel İdarespor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Bayburt maçın 8. dakikasında Kubilay'ın golü ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran Menemen, 25. dakikada Furkan'ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erecek derken 42'de sahneye çıkan Muhammed Enes Menemen'i 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi. Menemen FK, bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 9'a çıkarttı. Menemen FK, pazar günü evinde İnegölspor'u konuk edecek.
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