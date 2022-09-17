Menemen’in şansı tutuyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK'nın yarın evinde oynayacağı rakibi İnegöl'e karşı şansı tutuyor. Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgi alan Menemen FK'nın Bursa ekibine karşı bariz üstünlüğü bulunuyor. Tarihlerinde 8 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde İzmir temsilcisinin 4 galibiyeti bulunurken, Bursa ekibi ise sahadan iki kez üstünlükle ayrıldı. İki müsabakada ise iki taraf da birbirine karşı üstünlük kuramadı ve puanları paylaştı. İzmir temsilcisi bu maçlarda İnegölspor'a 16 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

■ BERKE ÖZBAY