Menemen FK’dan iyi başlangıç

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk iddiasını kanıtlayan Menemen Futbol Kulübü, İkinci Lig'e çıktığı 2014-15 sezonundan bu yana aynı ligde en iyi ikinci başlangıcına imza attı. 2019-20'de 1. Lig'e çıkana kadar geçen süreçte 2. Lig'de geçirdiği 5 sezonda ilk 5 haftada iyi bir performans sergileyen İzmir ekibi, bu sezon da başarılı grafiğini sürdürdü. İlk 5 haftalar baz alındığında 2014-15'te 8 puan toplayan sarı-lacivertliler, 2015-16'da hanesine 11 puan yazdırdı. 2016-17'de 8 puan alan Menemen, 2017-18'de ise 15 puan topladı. İzmir ekibi, 2018-19'da 10 puan alırken, bu sezon ise 4 galibiyet, 1 de yenilgiyle 12 puanı hanesine yazdırdı.

■ BERKE ÖZBAY